شبيبة القبائل تعود بالفوز من قسنطينة والنصرية تضرب “لوام” بثلاثية

أُختتمت أمسية اليوم الأحد الجولة ال32 من الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى، وذلك بخوض مُباراتين بين السياسي والضيف شبيبة القبائل وكذا بين النصرية والضيف أولمبي المدية.

شبيبة القبائل عادت بالفوز من ملعب “بن عبد المالك” من أمام شباب قسنطينة بنتيجة هدفين لهدف وحيد، سجل ثنائية الكناري محمد وليد بن شريفة ومحمد زكرياء بولحية في الدقيقتين ال43 وال68 في حين سجل بدر الدين سوياد بالخطأ في مرماه لصالح شباب قسنطينة في الدقيقة ال34.

وبملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة تغلب نصر حسين داي على الضيف أولمبي المدية بثلاثية دون رد تداول على توقيعها مراد بن عياد على مرتين في الدقيقتين ال2 وال59 إضافة الى محمد أمين بوزيان في الدقيقة ال51.