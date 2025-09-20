شبيبة القبائل تعود بانتصار ثمين من غانا وتقترب من التأهل

استهلّت شبيبة القبائل مشوارها في رابطة أبطال إفريقيا بأفضل طريقة ممكنة، اليوم السبت، بعدما حققت فوزًا مهمًا خارج الديار على حساب نادي بيبياني غولد ستار الغاني بثنائية نظيفة.

في إطار ذهاب الدور التصفوي الأول من المنافسة القارية.

دخلت الشبيبة المباراة بثقة وتركيز، ورغم إلغاء هدف لمحيوص بداعي التسلل، إلا أن إصرار اللاعبين أثمر هدف التقدم في الدقيقة 21. الظهير الأيمن حميدي قام بعمل فردي مميز على الجهة اليمنى، قبل أن يرسل تمريرة دقيقة نحو مرغم، الذي أسكن الكرة الشباك معلنًا الهدف الأول للكناري.

في الشوط الثاني، واصل أبناء المدرب زينباور ضغطهم الهجومي، ليتمكن متوسط الميدان أبوبكر صار من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 72. وجاء الهدف بعد لعبة جماعية رائعة انطلقت من ركنية لعبت بذكاء، حيث تناوب كل من مرغم وحميدي على الكرة، قبل أن يهيئها بوجمعة لزميله صار، الذي أودعها الشباك بقوة، مؤكّدًا تفوق الشبيبة على منافسها.

وبهذا الفوز الثمين، تكون شبيبة القبائل قد قطعت خطوة كبيرة نحو التأهل، معززة آمال أنصارها في الذهاب بعيدًا في هذه النسخة من رابطة الأبطال الإفريقية.

في إنتظار مواجهة الإياب، يوم السبت المقبل، بملعب حسين آيت أحمد، لحسم التأهل للدور الثاني، الذي يسبق دور المجموعات.