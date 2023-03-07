شبيبة القبائل تعود بتعادل ثمين من قسنطينة

تمكن فريق شبيبة القبائل من العودة بنقطة ثمينة من ملعب بن عبد المالك رمضان أمام المستضيف شباب قسنطينة.

و جرى اللقاء المتأخر من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بسبب انشغالات الكناري بالخرجات الإفريقية.

كما تنتظر الفريق القبائلي جولة ماراطونية من اجل إنقاذ الموسم في البطولة الوطنية لإنقاذ نفسه من السقوط إلى القسم خاصة وانه ستكون له خرجة جديدة الأسبوع المقبلة حينما يواجه اتحاد خنشلة.

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