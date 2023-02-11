شبيبة القبائل تعود بتعادل ثمين من لواندا

فرض شبيبة القبائل اليوم السبت، التعادل السلبي، على مضيفه بيترو أتليتيكو الانغولي، في الجولة الأولى لدور مجموعات رابطة الأبطال.

وتمكن فريق الشبيبة خلال الشوط الأول، من تسجيل بعض المحاولات الخطيرة، إلا أن نقص الفعالية حرم مهاجميها من افتتاح باب التسجيل.

كما لعب دفاع الكناري، دورا كبيرا خاصة في الشوط الثاني من هذه المباراة، أين تصدى لعدة محاولات محققة لهجوم بيترو أتليتيكو.

وبهذا يكون فريق شبيبة القبائل، قد حصد أول نقطة له خارج الديار، ضمن دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا.