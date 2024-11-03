شبيبة القبائل تعود بفوز ثمين من بسكرة

عاد فريق شبيبة القبائل بفوز مثير أمام مستضيفه إتحاد بسكرة بنتيجة هدف دون بملعب “العالية” ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر الرابطة المحترفة الأولى.

وسجل الهدف الوحيد، المتألق باباكار سار في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

واعتلى “الكناري” الصدارة مؤقتا إلى جانب النادي الرياضي القسنطيني ومولودية واتحاد العاصمة بـ 12 نقطة.

كما عرفت المباراة تسجيل باباكار صار الهدف الاول له بألوان شبيبة القبائل.

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