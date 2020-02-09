شبيبة القبائل تعود بنقطة ثمينة من بسكرة وتخطف الوصافة

تعادل أمسية اليوم الأحد فريق شبيبة القبائل ضد مُضيفه إتحاد بسكرة بهدف في كل شبكة بملعب المركب الرياضي العالية.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة ال17 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى جرت دون حضور الجمهور البسكري المُعاقب.

تقدم للفريق الضيف اللاعب رضا بن سايح في الدقيقة 45+3 قبل ان يُعدل هاشم بوعافية النتيجة للمحليين في الدقيقة 72.

اللقاء شهد طرد المدافع المحوري للفريق البسكري إسحاق قبلي في الدقيقة 46.

وبهذا التعادل ارتقى الفريق القبائلي للوصافة ب28 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد.