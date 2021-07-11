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الرياضة

شبيبة القبائل تعود لأرض الوطن وتحظى باستقبال وزير الشباب والرياضة

بقلم كريم.تيغرمت
شبيبة القبائل تعود لأرض الوطن وتحظى باستقبال وزير الشباب والرياضة
صورة مركبة لوزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق وفريق شبيبة القبائل
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عاد وفد شبيبة القبائل صباح اليوم الأحد إلى أرض الوطن، قادما من البنين، بعد خوضهم نهائي كأس الكاف.

وكان وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، في استقبال وفد الشبيبة، فور وصولهم إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة.

وهنأ الوزير سبقاق، فريق الشبيبة، على مشوارهم في هذه المنافسة الإفريقية، رغم خسارتهم النهائي، مؤكدا بأن الكناري لازال قادرا على رفع الراية الوطنية في الخارج.

يذكر نهائي كأس الكاف، الذي لعب في العاصمة البنينية كوتونو، عادت فيه الكلمة الأخيرة لنادي الرجاء البيضاوي، الذي فاز على الشبيبة بنتيجة 2-1.

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