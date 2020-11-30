شبيبة القبائل تعين تيزاروين مساعدا لبوزيدي خلفا لكعروف

الرياضة
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شبيبة القبائل تعين تيزاروين مساعدا لبوزيدي خلفا لكعروف
بقلم كريم.تيغرمت

عينت إدارة فريق شبيبة القبائل المدرب عبد الوهاب تيزاروين كمدرب مساعد، للمدرب الجديد للفريق يوسف بوزيدي.

ووضعت إدارة النادي القبائلي ثقتها في تيزاروين، الذي سبق له حمل ألوان الكناري،  كما عمل كمدرب لفئة أقل من 21 عاما، ليخلف مراد كعروف، في هذا المنصب.

وتسعى إدارة الشبيبة، من خلال هذه التغييرات على مستوى العارضة الفنية، لإعادة الفريق إلى السكة الصحيحة، انطلاقا من المباراة المقبلة أمام مولودية وهران.

يذكر أن شبيبة القبائل، سجلت تعثرا في أول ظهور لها هذا الموسم، عندما استضافة أهلي برج بوعريريج، أين انتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي (0-0).


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