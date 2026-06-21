شبيبة القبائل تُعيّن ناطقا رسميا باسم الفريق

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الأحد عن تعيين ناطقا رسميا باسم الفريق، ويتعلق الأمر بكمال يسلي.

وأشارت إدارة “الكناري” إلى أن هذه الخطوة، التي جاءت بعد أقل من 24 ساعة عن تعيين الدولي السابق، يزيد منصوري، في منصب مدير رياضي. تأتي في إطار عملية إعادة الهيكلة وتعزيز التنظيم المؤسساتي، بهدف تدعيم آليات الاتصال والتواصل والتمثيل الرسمي للنادي.

مبرزة أن كمال يسلي، سيتولى في مهامه الجديدة، مهمة التعبير عن المواقف الرسمية للنادي. ونقل توجهات وقرارات الإدارة إلى مختلف الأطراف المعنية.

كما تقدمت إدارة شبيبة القبائل بتهانيها للناطق الرسمي الجديد. متمنية له كامل التوفيق والنجاح في أداء هذه المهمة وخدمة النادي.