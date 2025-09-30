شبيبة القبائل .. تعيين مارك شرفاز مساعدًا للمدرب زينباور

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، عن تعزيز طاقمها الفني بالتعاقد مع المدرب مارك شرفاز، ليشغل منصب المدرب المساعد للفريق الأول.

خلفًا للمدرب المساعد المستقيل، عدلاني عمر.

وأوضح النادي أن شرفاز، سبق له العمل إلى جانب المدرب جوزيف زينباور. وهو ما يمثل إضافة مهمة ومكسبًا تقنيًا للمشروع الرياضي الذي تسعى الشبيبة إلى تجسيده هذا الموسم.

وختمت إدارة “الكناري” البيان بترحيبها بالمدرب الجديد، متمنية له النجاح في مهمته رفقة الطاقم الفني واللاعبين.