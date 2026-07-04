شبيبة القبائل تعيّن بلحوسين مدربًا رئيسيًا للفريق الأول

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، رسميًا، اليوم السبت، عن تعيين كريم بلحوسين، مدربًا رئيسيًا للفريق الأول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الطاقم الفني ودعم طموحات النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد النادي في بيان رسمي أن بلحوسين ينضم إلى شبيبة القبائل بخبرة معتبرة اكتسبها في كرة القدم الاحترافية الأوروبية، خاصة في بلجيكا، حيث شغل عدة مناصب فنية وأشرف على تدريب فرق مختلفة.

وأشار البيان إلى أن مسيرة المدرب الجديد تميزت بالعمل الميداني المتواصل، وبالاعتماد على قيم الانضباط، الجدية، والقدرة على تسيير المجموعات، وهي الصفات التي جعلته يحظى بتقدير واسع في الأوساط الكروية.

كما أوضحت إدارة النادي أن بلحوسين معروف بشخصيته القوية وصرامته في العمل، وسيقود الفريق بخبرته ومنهجيته بهدف تحقيق نتائج إيجابية وإعادة شبيبة القبائل إلى الواجهة التنافسية.

وختمت إدارة النادي بيانها بالترحيب بالمدرب الجديد، متمنية له كامل التوفيق والنجاح في مهمته على رأس العارضة الفنية للفريق الأول.