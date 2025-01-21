شبيبة القبائل تفرض التعادل أمام شباب بلوزداد

تمكن نادي شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، من فرض التعادل أمام مستضيفه شباب بلوزداد، في إطار تسوية رزنامة الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة.

وانتهت المباراة التي احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي بالتعادل بنتيجة هدف في كل شبكة.

وعرفت بداية المباراة أداءً متوسطا على العموم في أداء الفريقين، لنتنهي المرحلة الأولى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، بادر صاحب الأرض والجمهور بافتتاح باب التسجيل عن طريق المهاجم أيمن محيوص، في الدقيقة الـ69.

قبل أن يتمكن مهاجم الشبيبة، الشاب، مالكي، من تعديل النتيجة للضيوف في الدقيقة الـ87.

وعلى إثر هذه النتيجة، ختم نادي شبيبة القبائل مرحلة الإياب، برصيد 25 نقطة في صدارة الترتيب العام للرابطة المحترفة مؤقتا.

فيما رفع شباب بلوزداد رصيده عند النقطة الـ20 في المركز الخامس، مع تبقي 3 مواجهات مؤجلة في رصيده.