شبيبة القبائل تفرض التعادل الإيجابي أمام النادي الرياضي القسنطيني

تمكن نادي شبيبة القبائل، اليوم السبت، من العودة بنقطة من ميدان ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، عند حلوله ضيفا أمام النادي الرياضي المحلي.

في إطار مواجهة الجولة الـ19 من الرابطة المحترفة. وانتهت المواجهة على وقع التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

ورفع “الكناري” رصيده للنقطة الـ30، محتلا المركز الرابع في الترتيب العام. فيما فشل النادي الرياضي القسنطيني، في تحقيق الفوز في البطولة لثاني مباراة على التوالي، بعد الخسارة في الجولة السابقة أمام المتصدر مولودية الجزائر.

ويحتل النادي القسنطيني المركز الثامن برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيك بارادو.

ترتيب الرابطة المحترفة بعد إكمال مواجهات الجولة الـ19: