شبيبة القبائل تفرض التعادل الإيجابي على اتحاد العاصمة

انتهت المباراة المتأخرة عن الجولة الـ19، والتي جمعت اليوم الإثنين، اتحاد العاصمة، والضيف شبيبة القبائل، بنتجية التعادل الإيجالي (2-2).

وانهى فريق اتحاد العاصمة الشوط الاول من هذه المباراة، لصالحه بثنائية من تسجيل بلقاسمي، مقابل هدف واحد حمل توقيع بوعلية.

وشهد الشوط الثاني من هذه المباراة، طرد مدافع شبيبة القبائل سوياد، بالبطاقة الحمراء، إلا أن ذلك لم يمنع زملائه من تعديل النتيجة عن طريق ضربة جزاء من توقيع معمري.