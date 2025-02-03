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الرياضة

شبيبة القبائل تفسخ عقد ساديو كانوتي

بقلم عزيز طالبي
شبيبة القبائل تفسخ عقد ساديو كانوتي
شبيبة القبائل
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أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الاثنين، فسخ عقد اللاعب المالي ساديو كانوتي، المستقدم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من فريق سيمبا التنزاني.

وفشل كانوتي في بلوغ أهداف إدارة الفريق القبائلي، بالنظر إلى الإحصائيات الشخصية غير المقنعة. وهو الذي شارك في 13 مباراة من أصل 15 في مرحلة الذهاب، وسجل هدفا وحيدا فقط في البطولة الوطنية.

وكان كانوتي أمضى على عقد لموسمين، قبل أن تقرر إدارة النادي فسخ عقده.

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