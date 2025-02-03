شبيبة القبائل تفسخ عقد ساديو كانوتي

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الاثنين، فسخ عقد اللاعب المالي ساديو كانوتي، المستقدم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من فريق سيمبا التنزاني.

وفشل كانوتي في بلوغ أهداف إدارة الفريق القبائلي، بالنظر إلى الإحصائيات الشخصية غير المقنعة. وهو الذي شارك في 13 مباراة من أصل 15 في مرحلة الذهاب، وسجل هدفا وحيدا فقط في البطولة الوطنية.

وكان كانوتي أمضى على عقد لموسمين، قبل أن تقرر إدارة النادي فسخ عقده.

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