شبيبة القبائل تفسخ عقد والتر بواليا بالتراضي

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، فسخ عقد المهاجم الكونغولي والتر بواليا، بالتراضي بين الطرفين. وذلك بعد اتفاق ودي أنهى العلاقة التعاقدية بين اللاعب والنادي.

وجاء هذا القرار في إطار مراجعة الإدارة الفنية لتركيبة الفريق، تحضيرًا للموسم الكروي الجديد. مع توجيه الشكر لـ بواليا على الفترة التي قضاها في صفوف “الكناري”، رغم قصرها.

وتتمنى إدارة شبيبة القبائل التوفيق للاعب والتر بواليا، في بقية مشواره الرياضي. مؤكدة حرصها على الحفاظ على العلاقات الإيجابية مع جميع اللاعبين السابقين للفريق.

جدير بالذكر أن بواليا، انضم إلى الشبيبة بهدف تعزيز الخط الهجومي، غير أن تجربته لم تكلل بالنجاح المنتظر. ما دفع الطرفين لاتخاذ قرار الانفصال بشكل ودي.