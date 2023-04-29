شبيبة القبائل تفشل في بلوغ نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا

أقصي فريق شبيبة القبائل من ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام مستضيفه الترجي التونسي.

وقدّمت شبيبة القبائل مباراة رائعة التي كانت دراماتيكية بملعب رادس في تونس العاصمة، التي عرفت حدوث أعمال شغب. وتأخر في انطلاق الشوط الثاني.

وسجّل الهدف الوحيد لفريق “الكناري” أدم رجم في الشوط الثاني، كما كان قادرا على حسم الأمور في الدقائق الأخيرة لولا رعونة بعض المهاجمين.

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