شبيبة القبائل تفشل في تجاوز عقبة أولمبيك آقبو!

عجزت شبيبة القبائل، اليوم السبت، عن تحقيق الفوز داخل الديار أمام أولمبيك آقبو، حيث انتهى “الداربي القبائلي” الذي احتضنه ملعب حسين آيت أحمد على نتيجة التعادل السلبي.

لحساب الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة.

ورغم البداية القوية لأشبال “الكناري” الذين خلقوا عدة فرص سانحة في الشوط الأول، إلا أن غياب النجاعة أمام المرمى حال دون ترجمتها إلى أهداف.

ومع انطلاق المرحلة الثانية، تراجع أداء الفريق بشكل ملحوظ، وهو ما منح الضيوف الثقة والجرأة لصناعة بعض المحاولات الخطيرة على مرمى الشبيبة.

وبهذا التعادل، تكون الشبيبة قد اكتفت بنقطة جديدة، مسجلة ثاني تعادل لها هذا الموسم بعد مواجهة نجم بن عكنون (1-1)، لتؤجل مرة أخرى موعد العودة إلى سكة الانتصارات.

نتائج الجولة الثالثة:

مولودية وهران 0-0 ترجي مستغانم

النادي الرياضي القسنطيني 2- 0 مستقبل الرويسات

شبيبة الساورة 1- 0 أولمبي الشلف

مولودية البيض 1-1 وفاق سطيف

إتحاد الجزائر 1-0 أتلتيك بارادو

إتحاد خنشلة 1-1 شباب بلوزداد

مولودية الجزائر- نجم بن عكنون- مؤجلة لموعد لاحق.