شبيبة القبائل تفشل في تجاوز عقبة إتحاد بسكرة و مقرة تتنفس الصعداء

فشل نادي شبيبة القبائل، اليوم السبت، في تجاوز عقبة ضيفه في إطار الجولة الـ22 من فعاليات الرابطة المحترفة، نظيره إتحاد بسكرة.

بعد أن إكتفت تشكيلة المدرب، زينباور، بالتعادل السلبي أمام إتحاد يسكرة، في اللقاء الذي إحتضنه ملعب “حسين آيت أحمد”.

و فوتت الشبيبة الفرصة للحاق بثلاثي المقدمة، وتضييق الخناق على شباب بلوزداد و مولودية الجزائر، و رفعت رصيدها للنقطة 37 مؤقتا في المركز الثالث، مع تبقي مواجهتين مؤجلتين لكل من مولودية الجزائر المتصدر، و الملاحق إتحاد العاصمة صاحب المركز الرابع.

فيما رفع إتحاد بسكرة، رصيده للنقطة الـ19 في المركز الأخير بالترتيب العام للرابطة المحترفة.

وعلى صعيد آخر، حقق نادي نجم مقرة، أول فوز في البطولة الوطنية، بعد 11 جولة كاملة. بعد أن أطاح بضيفه إتحاد خنشلة بثنائية نظيفة.

ورغم هذا الفوز لايزال النجم، في المركز ماقبل الأخير، برصيد 21 نقطة في الترتيب العام، قبل 8 جولات من ختام الموسم. أما “السيسكاوة”، فقد تجمد رصيدهم عند النقطة 24 في المركز 12.