شبيبة القبائل تفقد حارسها الأسطوري كمال طاهير

فقدت أسرة فريق شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، أحد أبرز لاعبيها السابقين، الحارس كمال طاهير، عن عمر يناهر الـ78 عاما.

ونشرت إدارة شبيبة القبائل، عبر صفحتها الرسمية نبأ وفاة حارسها الدولي الجزائري الأسبق كمال طاهير.

كما وجّه رئيس مجلس إدارة الشبيبة، يزيد ياريشان، رسالة تعزية باسمه نيابة عن الفريق، للعائلة الرياضية بصفة عامة، وأسرة الفقيد.

كما دعت أسرة الشبيبة المولى عزّ وجل، أن يتغمد الفقيد كمال طاهير برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.