شبيبة القبائل تفور على ترجي قالمة وتتأهل للدور الـ16 من كأس الجزائر

فاز فريق شبيبة القبائل، اليوم الجمعة، بالمباراة التي جمعته بفريق ترجي قالمة، ضمن الدور الـ32 من كأس الجزائر.

ونجح فريق الشبيبة في حسم المباراة خلال في الشوط الأول، بعد تسجيل المهاجم رضوان بركان ثنائية.

وخلال الشوط الثاني من هذا اللقاء، سعى ترجي قالمة لتقليص الفارق، لكن دون جدوى، فيما ضيعت الشبيبة فرصاً تهديفية عدة.

وبهذه النتيجة يتأهل فريق شبيبة القبائل للدور الـ16 من كأس الجزائر، ليواجه الفائز من مباراة نصر حسين داي واتحاد الحراش.