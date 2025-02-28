شبيبة القبائل تفوز أمام بارادو وتنعش آمالها العودة في إلى “البوديوم”

سجل فريق شبيبة القبائل فوزا جديدا أمام ضيفه نادي بارادو بثنائية مقابل واحد، ضمن الجولة الـ18 من منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وعرفت المباراة المثيرة، التي جرت اليوم الجمعة بملعب حسين آيت أحمد، تألق رضوان بركان الذي افتتح باب التسجيل للفريق القبائلي في الدقيقة الثانية، من الشوط الأول. في حين سجل المدافع أمين مداني في الدقيقة الـ81 من المواجهة.

فيما سجل الهدف الوحيد من جانب النادي العاصمي، اللاعب وانيس بوزحزاح، في الدقيقة الـ71 من المواجهة.

ورفع الكناري رصيده إلى 29 نقطة، في المرتبة الرابعة، خلف اتحاد العاصمة ثالث الترتيب والوصيف شباب بلوزداد والرائد مولودية الجزائر، لينعش النادي القبائلي آماله في العودة إلى “البوديوم” ولعب الأدوار الأولى في بطولة هذا الموسم.

من جانب آخر، تجمد رصيد نادي بارادو عند النقطة الـ23، ليحتل المرتبة العاشرة في سلم ترتيب البطولة.