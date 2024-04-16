شبيبة القبائل تفوز بالثلاثية أمام الحمراوة وبارادو يفرض التعادل أمام السياربي
بقلم عزيز طالبي
تمكن فريق شبيبة القبائل من الفوز أمام الضيف مولودية وهران بثلاثية مقابل واحد في المباراة المندرجة ضمن الجولة 23 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى.
و سجل ثلاثية شبيبة القبائل كل من جابري في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، في حين أضاف الثاني كسلية بوعاليا في الدقيقة 18 إلى جانب زميله بركان في الدقيقة 59 في المباراة التي جرت بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.
في حين سجل الهدف الوحيد لـ “الحمراوة” اللاعب بوسالم في الدقيقة 82.
إلى جانب ذلك، تعثر فريق شباب بلوزداد خلال مواجهة نادي بارادو بملعب 5 جويلية الأولبي الذي أدارها الحكم نبيل بوخالفة.
وانتهت المباراة بينهما بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف من إمضاء بلخير من جانب السياربي وبوكرمة من جانب “الباك”.
نتائج الجولة
ش بلوزداد 1 / 1 ا بارادو
ش القبائل 3 / 1 م وهران
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