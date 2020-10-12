شبيبة القبائل تفوز في أول مباراة تحضيرية لها ضمن تربص أقبو

حقق فريق شبيبة القبائل، اليوم الإثنين، الفوز في المباراة الودية التحضيرية التي جمعته بفريق الأمن الوطني، بنتيجة 2-0.

ودخلت الشبيبة، هذه المباراة بتشكيلة تضم كل من، بشكار، حدوش، بن خودة، مكيداش، ميباركي، رايح، العرفي، فلاحي، أوقاسي، نزلة، ولوصيف.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة (0-0)، ليقوم بعدها المدرب الزلفاني، بخمسة تغييرات في الشوط الثاني بإشراك كل من حمرون، كروم، بن شريفة، أغويب، وحدادي، مكان كل من، من فلاحي، ميباركي، بن خودة، العرفي، وبيشكار.

وتمكن أشبال الزلفاني من افتتاح باب التسجيل عن طريق رزقي حمرون، قبل أن يعمق ماسي نزلة، الفارق عن طريق ضربة جزاء، لتنتهي المباراة لصالح الكناري بنتيجة (2-0).

وتدخل هذه المباراة التحضيرية، ضمن التربص الثالث الذي تجريه شبيبة القبائل، بمدينة بجاية، استعدادا للموسم الكروي الجديد.