شبيبة القبائل تفوز وتثبّت أقدامها في الوصافة.. وتعثّر جديد لوفاق سطيف

أحرز فريق شبيبة القبائل فوزا مهما، اليوم الأحد، أمام مضيفه نجم مقرة بثلاثية كاملة مقابل واحد في اللقاء الذي جرى عن الجولة الـ 27 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

وحافظ “الكناري” على وصافة الترتيب برصيد 49 نقطة ومتخلفا عن الرائد مولودية الجزائر بـ 4 نقاط، الذي يملك في رصيده 52 نقطة.

كما زاد فريق الكناري من متاعب نجم مقرة الذي دخل بقوة في حسابات السقوط إلى القسم الثاني، رغم أن الآمال لا زالت متعلقة بالنتائج المقبلة.

كما عرفت نفس الجولة، تعثر مفاجئ و جديد لفريق وفاق سطيف الذي انهزم بهدف دون رد أمام الضيف إتحاد خنشلة داخل الديار، وكان الفريق السطايفي قد انهزم في المباراة الماضية أمام مولودية الجزائر برباعية مقابل واحد خارج الديار.

كما حقق فريق ترجي مستغانم فوزا مثيرا أمام ضيفه أولمبي الشلف ليبتعد عن منطقة الهبوط بشكل مؤقت.

جدول المباريات:

و سطيف 0 - 1 ا خنشلة

ن مقرة 1 – 3 شبيبة القبائل

ت مستغانم 1 – 0 أ الشلف