شبيبة القبائل تفوز وديا أمام تورغوتلوسبور التركي
بقلم عزبز طالبي
فاز فريق شبيبة القبائل بثنائية مقابل واحد في المباراة الودية التي جمعته، اليوم الثلاثاء، بنادي تورغوتلوسبور التركي.
وعرفت المباراة الودية مشاركة عدد من اللاعبين المستقدمين الجدد على غرار مداني و الحارس غايا مرباح.
و يجري الفريق القبائلي تربصا صيفيا بتركيا استعدادا للموسم الكروي الجديد، الذي يسعى من خلاله الفريق العودة للعب الأدوار الأولى ، و السعي وراء اللقب.
إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more–
رابط دائم : https://nhar.tv/xwZK4