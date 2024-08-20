إعــــلانات
الرياضة

شبيبة القبائل تفوز وديا أمام تورغوتلوسبور التركي

بقلم عزبز طالبي
شبيبة القبائل تفوز وديا أمام تورغوتلوسبور التركي
شبيبة القبائل
  • 110
  • 0

فاز فريق شبيبة القبائل بثنائية مقابل واحد في المباراة الودية التي جمعته، اليوم الثلاثاء، بنادي تورغوتلوسبور التركي.
وعرفت المباراة الودية مشاركة عدد من اللاعبين المستقدمين الجدد على غرار مداني و الحارس غايا مرباح.
و يجري الفريق القبائلي تربصا صيفيا بتركيا استعدادا للموسم الكروي الجديد، الذي يسعى من خلاله الفريق العودة للعب الأدوار الأولى ، و السعي وراء اللقب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more–

رابط دائم : https://nhar.tv/xwZK4
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر