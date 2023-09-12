شبيبة القبائل تفوز وديا أمام شبيبة بجاية

حقق فريق شبيبة القبائل، فوز عريض في المواجهة الودية التحضيرية التي جمعتهم اليوم الثلاثاء، بفريق شبيبة بجاية.

وتمكن أشبال المدرب يوسف بوزيدي، من إنهاء الشوط الأول من هذا اللقاء التحضيري لصالحهم بثنائية نظيفة.

وخلال الشوط الثاني أضافت الشبيبة ثلاثية كاملة، فيما اكتفى فريق شبيبة بجاية بتسجيل هدف وحيد، لتنتهي المواجهة لصالح الشبيبة بخماسية، لهدف.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، سيباشر مشواره في الموسم الجديد من البطولة المحترفة، بمواجهة مضيفه نجم مقرة.