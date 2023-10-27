شبيبة القبائل تفوز وديا أمام كل من عزازقة وخميس مليانة

أجرى فريق شبيبة القبائل بقيادة المدرب الجديد ألميدا مباراتان وديتان اليوم الجمعة تحضيرا للمواعيد المقبلة من البطولة.

وكشفت الصفحة الرسمية لفريق شبيبة القبائل، عبر الفايسبوك، أن المباراة الأولى أقيمت صبيحة اليوم أمام شبيبة عزازقة وعرفت فوز بوخنشوش و رفقائه بثلاثية مقابل واحد.

كما قالت أن الكناري أجرى ثاني مباراة ودية، في المساء، أمام خميس مليانة و انتهت بفوز الكتيبة القبائلية بنتيجة 3 أهداف مقابل اثنين.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt