شبيبة القبائل تفوز وديا على رائد القبة

فاز فريق شبيبة القبائل، أمس الثلاثاء، على ضيفه رائد القبة، في المباراة الودية التحضيرية، التي جمعت الفريقين بملعب تيزي وزو.

وتمكنت شبيبة القبائل، من احراز الفوز، في هذه المواجهة الودية، بعد تسجيلها لثلاثية كاملة في مرمى رائد القبة، مقابل هدفين لصالح هذا الأخير.

وشهدت هذه المباراة، تألق المهاجم الجديد للكناري، مسعود جوما، الذي بصم على ثنائية، اضافة لهدف آخر من زميله لعرفي.

ومن المقرر أن يخوض فريق شبيبة القبائل، مباراة ودية ثانية، الجمعة المقبل، أمام نصر حسين داي، بملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو.