شبيبة القبائل تفوز وديا على رائد القبة برباعية كاملة

فاز فريق شبيبة القبائل، برباعية نظيفة، في المباراة الودية التحضيرية، التي جمعتهم اليوم الخميس، بملعب “تيزي وزو”، أمام نادي رائد القبة.

وظهر أشبال المدرب فرانك دوما، بوجه قوي في هذه المباراة، أين سيطرو على كامل مجريات اللقاء، ولم يتركو أية فرصة لرائد القبة.

وشهدت هذه المباراة تألق مهاجم الشبيبة رزقي حمرون، الذي سجل ثلاثية كاملة، د17،31، من الشوط الأول إضافة لهدف ثالث في الشوط الثاني.

كما سجل اللاعب الياس بن يوسف، حضوره في هذه المباراة، من خلال مساهمته في تعميق الفارق، بتسجيله هدف آخر في الدقيقة الـ36.

وعرفت هذه المباراة، أول مشاركة للمستقدم الجديد لشبيبة القبائل، محمد بن شعيرة، الذي لعب الشوط الأول كاملا، قبل أن يغادر الملعب بداية الشوط الثاني.

تشكيلة الشوط الأول: بن بوط، آيت عبد السلام، سلامة، سوياد، سعدو، بن خليفة، بن يوسف، بن شعيرة، تافني، حمرون، بلقاسمي.

الشوط الثاني، دخول كل من: رناي، أوتشي، فيستون، بلايلي، كباري، تيزي بوعلي، إراتني، آيت إيدير.