شبيبة القبائل تقترب من ترصيع قميصها بالنجمة الثامنة

إقتربت أمسية اليوم الأحد تشكيلة شبيبة القبائل من بلوغ نهائي مُنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم نسخة 2020-2021، وترصيع القميص القبائلي بالنجمة الثامنة في التاريخ.

أشبال المدرب دينيس لافان عادوا بالفوز من العاصمة الكاميرونية ياوندي ضد الفريق الكاميروني كوتون سبور غاروا، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في لقاء الذهاب من الدور نصف النهائي قبل مُباراة العودة بملعب 05 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة.

تقدم الفريق الكاميروني عبر أراينا في الدقيقة ال29 لكن أحمد كروم عدل النتيجة للكناري في الوقت البدل الضائع من الشوط الأول بينما كانت تقنية الفيديو قد حرمت الشبيبة من هدف سجله رايح في الدقيقة ال40، وفي الدقيقة ال62 سجل بيير إتامي بالخطأ في مرماه الهدف الثاني للشبيبة.