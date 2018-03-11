شبيبة القبائل تقترح تاريخ الـ24 مارس لمواجهة البليدة بملعب “5 جويلية”

إقترحت إدارة شبيبة القبائل، إجراء مباراة الربع نهائي من كأس الجمهورية، أمام اتحاد البليدة، في تاريخ الـ 24 مارس الجاري، بملعب “05 جويلية”.

وجاء هذا القرار من الإدارة القبائلية، بعد رفض مقترحها الأول، بإجراء هذه المواجهة بملعب “8 ماي 1945” بسطيف لصغر حجمه.

من جهة أخرى، طالبة إدارة شبيبة القبائل، بتسريح لاعبيها الدوليين بلكالام وبوخنشوش، للمشاركة في هذه المباراة، ليعودا بعدها لتربص الخضر.

وتنتظر إدارة الرئيس شريف ملال، رد لجنة تنظيم كأس الجمهورية على مقترحها، ووضع حد نهائي لمسلسل برمجة هذه المباراة.