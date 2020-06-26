شبيبة القبائل تقترح كيفية تعيين المتأهلين للمنافسات القارية

الرياضة
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شبيبة القبائل تقترح كيفية تعيين المتأهلين للمنافسات القارية
بقلم كريم.تيغرمت

قدمت إدارة شبيبة القبائل، اقتراحها للرابطة المحترفة لكرة القدم، فيما يخص كيفية تعيين المتأهلين للمنافسات القارية في حال عدم استئناف المنافسة، والإعلان عن موسم أبيض.

وأوضحت إدارة الشبيبة القبائلية، عبّر الحساب الرسمي للفريق، أنه في حال عدم استئناف المنافسة، تقترح اعتماد ترتيب الأندية إلى غاية الجولة الـ22، لتحديد المتأهل للمنافسات القارية.

وأضافت إدارة الكناري، أنها تقترح الإعتماد على هذا الترتيب، بعد تطبيق جميع القرارات على مستوى الرابطة المحترفة.


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