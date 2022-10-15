شبيبة القبائل تقتطع تأشيرة التأهل إلى دور المجموعات

تمكن فريق شبيبة القبائل من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى دور المجموعات من منافسة رابطة ابطال افريقيا بعد الفوز أمام اس سي كارا.

وقدم فريق شبيبة القبائل مباراة قوية و مثيرة انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف في كل شبكة، إلى جانب طرد بالبطاقة الحمراء للاعب عليلي.

كما جاء الهدف الوحيد لأبناء “الكناري” عن طريق المتالق بومشرة.

وكان الفريق القبائلي قد فاز في لقاء الذهاب، أين اقتطع نصف تأشيرة التأهل التي لعبت دورا كبيرا في انجاز سهرة اليوم.