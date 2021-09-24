شبيبة القبائل تقدم كريم زياني واللاعبين الجدد

قدمت إدارة شبيبة القبائل اليوم الجمعة المستقدمين الجدد الذين تم إنتدابهم خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى المدير الرياضي كريم زياني الذي تم تعيينه رسميا خلفا لكمال عبد السلام.

وتمكن رئيس الفريق القبائلي يزيد يريشان من التعاقد مع كل من الحارس الدولي عز الدين دوخة، اللاعب زكرياء منصوري، ورضا بومشرة ومتوسط ميدان شبيبة الساورة فاتح طالح.

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