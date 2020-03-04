شبيبة القبائل تقوم بالتفاتة تجاه أنصارها من ذوي الإحتياجات الخاصة

قامت إدارة شبيبة القبائل، بمبادرة طيبة، تجاه أنصار الفريق من ذوي الإحتياجات الخاصة، باتخاذ تدابير جديدة للسماح لهم بمتابعة مباريات الفريق.

ونشرت إدارة الكناري، بيان عبر موقعها الرسمي، كشفت من خلاله، عن اتخاذها تدابير للسماح لأنصارها من ذوري الإحتياجات الخاصة بولوج المنصة الشرفية، لملعب “1 نوفمبر”.

وسيكون على هذه الفئة من الأنصار، إظهار بطاقة ذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة لتذكرة المباراة، للإلتحاق بالمنصة الشرفية المخصصة للعائلات.

وأوضحت إدارة شبيبة القبائل، في ذات البيان، أن هذا الإجراء، جاء نزولا عند طلب هذه الفئة من أنصار الكناري.