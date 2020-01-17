شبيبة القبائل تقيل مدربها هيبرت فيلود

قررت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الجمعة، إنها مهام مدربها الفرنسي هيبرت فيلود، من على رأس العارضة الفنية للفريق.
وكشفت إدارة الكناري، عبر الحساب الرسمي للفريق، أنه وبعد اجتماع مع مسيري الفريق، تقرر إنهاء مهام مدرب الفريق.
وأوضح مسؤولو شبيبة القبائل، أنهم توصلو إلى اتفاق بالتراضي مع هيبرت فيلود، لإنهاء مهامه من على العارضة الفنية للفريق.
ويأتي هذا، بعد تراجع نتائج الفريق مؤخرا في البطولة الوطنية، ورابطة أبطال إفريقيا، بالإضافة للإقصاء المر من منافسة كأس الجمهورية.
Consécutivement à une réunion organisée entre les dirigeants du club et Hubert Velud, il a été décidé de mettre fin de manière amiable à la collaboration entre la JSK et son entraîneur principal
🔰 Jeunesse Sportive de Kabylie 🔰 pic.twitter.com/Vh91xUsMQl
— Jeunesse Sportive de Kabylie (@jsk_tweet) January 17, 2020
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