شبيبة القبائل تكتسح مولودية البيض برباعية وتواصل صحوتها

حقق فريق شبيبة القبائل فوزا عريضا على حساب مولودية البيض بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

في لقاء احتضنه ملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد بتيزي وزو، اليوم الاثنين، لحساب الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وافتتح باباكار سار، باب التسجيل في الدقيقة الثلاثين، قبل أن يضيف مهدي مرغم الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعين. ثم عمق أيمن محيوص الفارق بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة السادسة والسبعين. فيما اختتم اللاعب مالكي مهرجان الأهداف بإضافة الرابع عند الدقيقة الثمانين.

من جهة أخرى، سجل كمال بلميلود الهدف الوحيد لمولودية البيض في الدقيقة الثالثة والستين، بعد تأكيده عبر تقنية الفيديو.

وبهذا الفوز، أكد أشبال المدرب جوزيف زينباور جاهزيتهم الكاملة لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية. وواصل الفريق صعوده في الترتيب العام.