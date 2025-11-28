شبيبة القبائل تكتفي بالتعادل أمام يانغ أفريكانز في رابطة الأبطال

اكتفت شبيبة القبائل بالتعادل دون أهداف أمام ضيفها يانغ أفريكانز ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، في لقاء جرى بملعب حسين ايت احمد وسط حضور جماهيري غفير.

ورغم سيطرتها النسبية على مجريات اللعب، فشل زملاء زين الدين بلعيد في فك شفرة الدفاع التنزاني الذي ظهر منظما ونجح في امتصاص ضغط أصحاب الأرض.

واكتفى “الكناري” بنقطة واحدة رفعت رصيدهم إلى نقطة في المركز الثالث، خلف الرائد يانغ أفريكانز الذي بلغ النقطة الرابعة، والوصيف الأهلي المصري الذي يحتل المركز الثاني بثلاث نقاط.

وما زال العقم الهجومي للشبيبة يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة بعد الأداء الباهت للمهاجمين أيمن محيوص ولحلو أخريب وعدم تمكنهما من استغلال الفرص القليلة التي أتيحت خلال المباراة. ويأتي هذا التعثر الجديد أيامًا قليلة بعد الخسارة الثقيلة أمام الأهلي المصري، ما يزيد من الضغط على الطاقم الفني بقيادة جوزيف زينباور ويضع الفريق أمام ضرورة مراجعة الكثير من الجوانب قبل مواعيد أكثر صعوبة في قادم الجولات.

ويأمل أنصار الشبيبة في صحوة سريعة تعيد الفريق إلى سكة الانتصارات وتحافظ على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل من المنافسة القارية.