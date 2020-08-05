شبيبة القبائل تكشف عن أول صفقاتها في الميركاتو الجاري

أعلنت إداة شبيبة القبائل، اليوم الأبعاء، عن اتمامها لأول صفقة لها، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، من بتعاقدها مع اللاعب مهدي فراحي.
وأمضى المستقدم الجديد لشبيبة القبائل، مهدي فراحي، على عقد سيربطه بالكناري، لمدة 3 مواسم، حسب ما كشفت عنه إدارة الفريق.
وأوضحت الإدارة القبائلية، أن الجناح الأيسر الجديد، صاحب الـ(23 عاما)، يعد من خريجي مدرسة بارادو.
Ferrahi Mehdi, première recrue !
La JSK a le plaisir d'annoncer l'arrivée de Ferrahi Mehdi, premiére recrue estivale.
Le joueur s'est engagé pour trois ans.
Ferrahi Mehdi est un latéral gauche âgé de 23 ans, formé au sein de l'accadémie du Parado AC. pic.twitter.com/iHU7qYxO5r
— Jeunesse Sportive de Kabylie (@jsk_tweet) August 5, 2020
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