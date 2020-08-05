شبيبة القبائل تكشف عن أول صفقاتها في الميركاتو الجاري

أعلنت إداة شبيبة القبائل، اليوم الأبعاء، عن اتمامها لأول صفقة لها، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، من بتعاقدها مع اللاعب مهدي فراحي.

وأمضى المستقدم الجديد لشبيبة القبائل، مهدي فراحي، على عقد سيربطه بالكناري، لمدة 3 مواسم، حسب ما كشفت عنه إدارة الفريق.

وأوضحت الإدارة القبائلية، أن الجناح الأيسر الجديد، صاحب الـ(23 عاما)، يعد من خريجي مدرسة بارادو.