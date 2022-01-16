شبيبة القبائل تكشف عن أول صفقاتها في الميركاتو الشتوي

أعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل، عن ضمها خدمات الدولي الجزائري السابق سليم بوخنشوش، كأول صفقة في الميركاتو الشتوي الجاري.

ونشرت إدارة النادي القبائلي، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، خبر ضمن خدمات سليم بوخنشوش.

كما كشف مسؤولي الشبيبة، عن إمضاء بوخنشوش، لعقد يربطه بالفريق لمدة 18 شهرا، مسجلا بذلك عودته للفريق.

يذكر أن سليم بوخنشوش، الذي برز رفقة شبيبة القبائل، خاض تجربة رفقة النجم الساحلي التونسي، قبل أن يسجل عودته للكناري.

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وأعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل، عن تنصيبها للاعب السابق للفريق، فاروق بلقايد، كمناجير عام. ويأتي قرار تنصيب بلقايد، كمناجير عام للشبيبة، بعد استقالة الدولي الجزائري الأسبق كريم زياني، من هذا المنصب.

كما عبرت الإدارة القبائلية، من خلال صفحتها الرسمية، عن تمنياتها بالتوفيق لبلقايد، في مهامه الجديدة مع الفريق.

يذكر أن فاروق بلقايد، حمل قميص شبيبة القبائل لثمانية سنوات كلاعب، أين توج بثلاثة كؤوس افريقية، والعديد من الألقاب الأخرى.

وأجلت محكمة الجنح ببئر مراد رايس، ملف قضية رئيس شبيبة القبائل يزيد ياريشان رفقة المتهم المناجير سعداوي. واللاعب شمس الدين حراق الى جلسة 18 جانفي الجاري.

كما تمت متابعتهم بتهم تتعلق بعدم الامتثال لعناصر القوة العمومية، وإهانة هيئة نظامية وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع.

في حين تعود حيثيات القضية إلى شهر أكتوبر الماضي بعدما تم توقيف المتهمين في حاجز أمني، بمنطقة سيدي يحي بالعاصمة. بسبب اختراقهم وعدم احترامهم مواقيت الحجر الصحي، إلى جانب الاعتداء على احد عناصر الشرطة اثناء تأدية مهامه .