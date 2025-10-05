شبيبة القبائل تكشف موعد مباراتها الإفريقية القادمة

كشفت إدارة شبيبة القبائل، عن موعد مواجهتها القارية القادمة، ضمن الدور التمهيدي الثاني لمنافسة دوري أبطال إفريقيا.

وحسب بيان نشرته إدارة “الكناري” فإن مواجهة الذهاب، أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي. ستُقام يوم الجمعة الـ 17 من شهر أكتوبر الجاري.

على أن تجري المواجهة حسب ذات المصدر، بأرضية ميدان ملعب “طيب المهيري”. بمدينة صفاقس التونسية، بداية من الساعة 15:00.

وتأهلت الشبيبة إلى الدور التمهيدي الثاني لـ”الشامبينزليغ” عن جدارة واستحقاق على حساب بيبياني غولد ستارز الغاني بنتيجة 7-0 في مجموع اللقاءين.

بينما حجز المنستيري التونسي، مقعدا في الدور التمهيدي الثاني لدوري الابطال. على حساب أسود الشرق السيراليوني، وفاز ذهابا برباعية نظيفة، وإيابا بنتيجة 3-1.