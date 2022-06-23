شبيبة القبائل تكشف هوية مدربها الجديد

كشفت إدارة فريق شبيبة القبائل، عن هوية مدربها الجديد، والذي سيخلف التونسي عمار السويح، انطلاقا من الصيف الجاري.

وأكدت إدارة الشبيبة عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، تعاقدها مع التقني البلجيكي خوسي ريغا، لتولي تدريب الفريق.

أمضى المدرب البلجيكي، على عقد يربطه بـ”الكناري” لمدة موسم واحد قابل للتجديد، بعد اتفاقه على جميع التفاصيل.

كما أوضح مسؤولي الشبيبة، توصلهم أيضا لاتفاق مع المدرب حميد آيت لعمارة، ليكون مساعدا للمدرب ريغا.

وسبق للمدرب خوسي ريغا، الإشراف على عدة أندية أوروبية، على غرار بلاكبول، ستاندار دولياج، النادي الإفريقي، وغيرها.