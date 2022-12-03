شبيبة القبائل تنتفض و تحصد ثلاث نقاط على حساب بارادو

انتفض فريق شبيبة القبائل لنفسه، اليوم السبت، بعدما تمكن من الفوز أمام نادي بارادو بهدفين مقابل هدف في ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

وعاد شبيبة القبائل الى السكة الصحيحة بعد حصد النقاط الثلاث، التي قد تكون لها الفضل في تحقيق انطلاقة مثالية.كما سجّل ثنائية شبيبة القبائل كل من مواقي و سليم بوخنشوش.

و يعاني الفريق القبائلي من سوء الطالع، بحكم انه يتواجد في المراتب الأخيرة بسبب النتائج السلبية التي حققت سابقا.

يذكر، آن شبيبة الساورة سجّل هو الاخر فوزا كبيرا بثلاثية أمام شباب قسنطينة من تسجيل كل بلطرش بثنائية. و سعدي صاحب الهدف الثالث.

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