شبيبة القبائل تنعي وفاة المدرب رشيد بلحوت

عبّرت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم الأحد، عن تعازيها الخالصة، إثر وفاة مدربها السابق، رشيد بلحوت.

ونشرت إدارة النادي القبائلي، بهذه المناسبة الأليمة، رسالة تعزية، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، جاء فيها: “بحزن عميق تلقينا نبأ وفاة مدربنا السابق”.

وتابعت: “العائلة الكبيرة لشبيبة القبائل، وعلى رأسها رئيس الفريق شريف ملال، تتقدم بتعازيها الخالصة لأسرة الفقيد، وأحبائه”.

يذكر أن المدرب الجزائري رشيد بلحوت، توفي اليوم الأحد، بفرنسا، عن عمر يناهر الـ 76عاما، نتيجة حادث مرور أليم.