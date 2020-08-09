شبيبة القبائل تنعي وفاة المدرب رشيد بلحوت

الرياضة
  • -
  • 0
شبيبة القبائل تنعي وفاة المدرب رشيد بلحوت
بقلم كريم.تيغرمت

عبّرت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم الأحد، عن تعازيها الخالصة، إثر وفاة مدربها السابق، رشيد بلحوت.

ونشرت إدارة النادي القبائلي، بهذه المناسبة الأليمة، رسالة تعزية، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، جاء فيها: “بحزن عميق تلقينا نبأ وفاة مدربنا السابق”.

وتابعت: “العائلة الكبيرة لشبيبة القبائل، وعلى رأسها رئيس الفريق شريف ملال، تتقدم بتعازيها الخالصة لأسرة الفقيد، وأحبائه”.

يذكر أن المدرب الجزائري رشيد بلحوت، توفي اليوم الأحد، بفرنسا، عن عمر يناهر الـ 76عاما، نتيجة حادث مرور أليم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=867160

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com