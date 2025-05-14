شبيبة القبائل تنفي اتفاقها مع علامات تجارية في مجال السيارات

نفت إدارة شبيبة القبائل كلّ الأخبار التي تم تداولها مؤخرا حول عقدها اتفاقيات رعاية أو شراكة مع شركات وعلامات تجارية في مجال السيارات.

وأكدت شبيبة القبائل، في بيان نسرته اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن أي شراكة أو رعاية يتم حصريا عبر القنوات الرسمية للفريق.

وأضافت أن النادي، بالتعاون مع مالكه الرسمي “ATM MOBILIS”، لم يسبق له رفض عروض رعاية تتناسب مع تاريخ النادي.

فيما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولة لاستغلال اسمها في سياق غير رسمي. داعيةً في الوقت نفسه إلى التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.