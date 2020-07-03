شبيبة القبائل تنفي الشائعات بخصوص حمرون وتابتي

فندت إدارة نادي شبيبة القبائل، ما تم تداوله حول رغبتها في مقايضة مهاجمها أرزقي حمرون، بمتوسط ميدان شباب بلوزداد العربي تابتي.

وأكدت إدارة الكناري، عبر الحساب الرسمي للفريق، أن قضية سعيها لمقايضة مهاجمها حمرون، باللاعب تابتي، لا أساس لها من الصحة.

وأضافت إدارة الشبيبة، أنه لم يتم أبدا، وفي أي وقت، التفكير في مثل هذه القضية من طرف مسؤولي الفريق.

يذكر أن شبيبة القبائل، كانت من أبرز المهتمين بخدمات العربي تابتي الموسم الماضي، إلا أن مهاجمها أرزقي حمرون (24 عاما)، يعد من ركائز الفريق الذين يصعب التفريط فيهم.