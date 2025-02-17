شبيبة القبائل تنفي الشائعات بشأن مقاطعة رياض بودبوز

نفت إدارة شبيبة القبائل الشائعات المتداولة بشأن رفض النجم الأول للفريق، رياض بودبوز، التدرب أو اللعب في ملاعب معششوبة اصطناعياً. أو الملاعب التي تتطلب نسقاً عالياً بدنياً.

ووصفت إدارة “الكناري” الأخبار المتداولة بـ”الشائعات”، مؤكدةً أن بودبوز يخضع للعلاج من إصابة على مستوى عضلة الساق الخلفية.

وأضافت أن النادي يراقب من كثب عملية تعافيه، حتى يتمكن من العودة إلى المنافسة الرسمية في أفضل حالة ممكن.

كما قالت أن النادي يراقب عن كثب عملية تعافيه حتى يتمكن من العودة إلى الملاعب في أفضل حالة ممكنة.

وأكدت إدارة شبيبة القبائل، في الأخير، أن بودبوز يعدُّ لاعبا نموذجيا ومثالياً. مشيرةً إلى انه لاعب ملتزم بشكل كامل، ولا شك في احترافيته و إخلاصه للفريق.

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