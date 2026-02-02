شبيبة القبائل تنفي انتقال مرغم إلى نادٍ أجنبي !

نفت إدارة نادي شبيبة القبائل الأخبار المتداولة بخصوص انتقال مهاجم الفريق، مهدي مرغم، إلى أحد الأندية الأجنبية خلال فترة التحويلات الحالية.

وأوضحت إدارة النادي، في بيان نشرته اليوم الاثنين، أنه لم يتم الشروع أو إتمام أي صفقة انتقال تخص اللاعب مهدي مرغم، إلى أي نادٍ على الإطلاق، مؤكدة في الوقت ذاته أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد رسمي مع نادي شبيبة القبائل.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد روّجت خلال الأيام الماضية لإمكانية انتقال مهدي مرغم إلى نادي باستيا الفرنسي. غير أن إدارة “الكناري” سارعت إلى نفي هذه الأخبار في ردّ اعتُبر واضحًا وحاسمًا.

ومن المنتظر أن تقوم إدارة شبيبة القبائل باستدعاء اللاعب خلال الفترة المقبلة، قصد توضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف. تفاديًا لأي سوء فهم أو أزمة محتملة بين الطرفين، في انتظار القرار النهائي الذي سيُتخذ بالتنسيق مع الطاقم الفني بقيادة المدرب جوزيف زينباور.