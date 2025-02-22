شبيبة القبائل تنفي وجود خلاف مع “موبيليس”

نفت إدارة شبيبة القبائل، وجود خلاف بينها وبين شركة “موبيليس” المالك لأغلبية أسهم النادي.

ونشرت إدارة “الكناري” اليوم السبت، بيانا عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” ردت من خلالها، على الإشاعات التي وصفتها بـ “العارية من الصحة”. والتي تحدثت عن وجود خلاف بينها وبين الشركة المالكة.

كما أكدت إدارة الشبيبة بأن علاقتها مع “موبيليس” تظل قوية ومبنية على قيم مشتركة.

وفي الأخير، دعى مسؤولو شبيبة القبائل، أنصار الفريق إلى اليقظة مع ضرورة تفادي نشر معلومات غير موثوقة، أكثر من أي وقت مضى. وضرورة الحفاظ على الوحدة والتضامن للتقدم معا نحو الأهداف المشتركة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور